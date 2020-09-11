Популярные каталоги

Магазин запасных частей для Вас

DRCAR.RU – интернет магазин автозапчастей для иномарок в Москве и Московской области. Один из самых выгодных и удобных сервисов для приобретения необходимых деталей для вашего автомобиля всего за несколько движений. В нашем ассортименте более 10 000 000 товаров, которые регулярно обновляются и становятся доступными для поиска. ( что у нас искали?

Мы предлагаем Вам:

оригинальные и неоригинальные автозапчасти, которые вы можете купить в розницу и оптом

большой выбор моторных и трансмиссионных масел

выбор охлаждающих жидкостей, жидкостей для гидроусилителя рулевого управления и других специальных жидкостей.

запчасти для прохождения ТО (в том числе и при прохождении ТО у дилера)

аккумуляторы

кузовные запчасти

автоакссесуары и дополнительное оборудование

доставку в любую точку России

Гибкие цены радует наших клиентов, и позволяют им делать свой выбор в сторону нашего магазина. Делая заказ у нас, вы не рискуете быть обманутым. Подбор автозапчастей – это ответственная и сложная работа, для которой важны не только знания устройства автомобиля, но и внимательность, так как речь идет о безопасности. Практически каждый день тысячи водителей объезжают и обзванивают десятки магазинов, чтобы найти искомые запчасти в наличии и под заказ. Когда очередь доходит до нас, бесконечные поиски останавливаются. Магазин запчастей для иномарок DRCAR.RU – ваш личный эксперт по подбору и покупке запчастей.

Мы находим запчасти по:

VIN – номеру

оригинальному номеру

любым известным характеристикам вашего авто

Интернет магазин автозапчастей DRCAR.RU поможет решить любой ваш вопрос, связанный с вашим автомобилем. Мы находимся в Москве и Московской области, но продажу и доставку товаров осуществляем по всей России. Многолетний опыт работы и сплоченный коллектив позволяют нам оперативно, качественно, а главное, выгодно для нашего клиента решать поставленные задачи. Мы умеем ценить время и уважаем наших клиентов, поэтому, через сайт, принимаем заказы круглосуточно, оперативно их обрабатываем и доставляем. Мы работаем на результат и наша цель, ваша удовлетворенность.

Более 2 000 000 запчастей со сроком поставки 24 часа и хорошие партнерские отношения с другими складами позволяют предлагать вам самые доступные цены. У нас самые минимальные наценки, поэтому купить запчасти для иномарок вы сможете по одним из самых выгодных цен в России.

Наши телефоны: +7 495 108 18 62 +7 495 108 18 64

( доступен Whatsapp, только для сообщений) Ташкентская Малаховка

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